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По делу стрельбе в Днепре задержан патрульный – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 23:45
По делу стрельбе в Днепре задержан патрульный – Офис генпрокурора - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Сегодня, 29 августа, в Днепре задержали патрульного полицейского в рамках расследования дела об убийстве и превышении полномочий. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети.

"По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать пострадавших из авто и использовали газовый баллончик. Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте", – говорится в сообщении Офиса генпрокуратуры.

По фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа начато досудебное расследование.

Отмечается, что причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении.

Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

  • 29 августа около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее сотрудник смертельно ранил мужчину.

Читайте также: Полицейский убил мужчину в Днепре. Появилось видео с моментом стрельбы, идет расследование

Наталья Медведева
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