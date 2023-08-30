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Стрельба в Днепре. ГБР изъяло видео из нагрудных камер, полицейские в больнице

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 16:23
Стрельба в Днепре. ГБР изъяло видео из нагрудных камер, полицейские в больнице - Фото
Место происшествия (фото: Информатор Днепр)

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян прокомментировала LIGA.net инцидент в Днепре, в ходе которого сотрудник патрульной полиции убил гражданского мужчину, трижды выстрелив в него из табельного оружия. По ее словам, оба правоохранителя находятся в больнице, а видео с их бодикамер изъято бюро.

"Насколько нам сообщило следствие, уже сейчас изъято и приложено к материалам видео с бодикамер полицейских, а также видео, которое снимали дети погибшего мужчины", – сказала Сапьян.

Она добавила, что видео с уличных камер, опубликованное днепровскими журналистами, также добавят к материалам следствия.

Отвечая на вопрос, кто был за рулем остановленного правоохранителями авто, Сапьян сказала: "Сейчас это устанавливается, проверяется и, конечно, рассматривается информация о том, что за рулем был мужчина", – объяснила она, добавив, что также будет рассматриваться версия событий, в которой мужчина мог поменяться местами с женщиной в момент остановки авто.

Советник по коммуникациям ГБР заявила, что в ближайшие дни будет назначена судебно-медицинская экспертиза оружия, будут допрашиваться и устанавливаться свидетели, которые на момент инцидента находились в авто.

Сапьян также проинформировала, что в настоящее время оба патрульных находятся в больнице. В то же время она отметила, что стрелявший в мужчину полицейский находится под особым наблюдением правоохранителей.

  • 29 августа около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее сотрудник смертельно ранил мужчину.
  • В тот же день Офис генпрокурора сообщил, что полицейский, стрелявший в гражданского, задержан в рамках расследования дела об убийстве и превышении полномочий.
  • 30 августа журналисты днепровских СМИ опубликовали видео с уличных камер видеонаблюдения, на которых видно, что за рулем остановленного автомобиля находился мужчина. В то же время заместитель прокурора Днепропетровской области сообщил, что, предварительно, за рулем все же была женщина.

Читайте также: Полицейский убил мужчину в Днепре. Появилось видео с моментом стрельбы, продолжается расследование

Милана Головань, Юрий Смирнов
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