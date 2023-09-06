На заправке в центре Кропивницкого нетрезвый мужчина угрожал людям взорвать гранату, а когда увидел патрульных – пытался скрыться на авто. Один из правоохранителей выстрелил в колесо транспортного средства, тем самым спас людей, рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

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По словам Выговского, мужчина зашел на местную АЗС и стал угрожать взорвать гранату.

"Как оказалось потом, только на словах. Но в тот момент угрозу воспринимали как реальную", – пишет глава Нацполиции.

Находившиеся на месте происшествия люди вызвали правоохранителей. Когда мужчина увидел их – сел в машину и стал убегать.

Патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение. Тогда один из полицейских выстрелил в колесо из табельного оружия, благодаря чему злоумышленник был остановлен и задержан.

"Это задержание – яркий пример того, почему для защиты законопослушных граждан и обеспечения безопасной среды полицейские должны иметь при себе и без боязни целесообразно использовать табельное огнестрельное оружие. И этот вопрос не может быть дискуссионным", – написал Выговский.

29 августа около 18:30 в Днепре произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.

Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, зафиксированный и на видеозаписях.

30 августа полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных.

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