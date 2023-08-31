Убийство в Днепре. Патрульного отправили под круглосуточный домашний арест

Патрульному, который в Днепре смертельно ранил мужчину из огнестрельного оружия, избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест, передают корреспонденты Суспильне Днипро из зала суда.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Прокуратура требовала избрать меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

Адвокат полицейского Юлия Сегеда настаивала на том, что прокуратура ошибочно квалифицировала дело как "тяжкое преступление", проигнорировав факт того, что правоохранитель был вынужден защищаться.

"Обвинять личность в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить – даже элементарно – событие, которое вмещается в 10 минут, на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не обосновано", – сказала Сегеда.

Она заявила, что категорически не согласна с квалификацией дела в виде "тяжкого преступления", в котором подозревается полицейский.

"Все общество увидело состояние крайней необходимости (применить оружие. – Ред.). Люди увидели угрозу жизни и состоянию здоровья полицейского", – подчеркнула адвокат.

Позже журналисты сообщили, что адвокаты задержанного патрульного просили суд назначить меру пресечения их подзащитному – личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог.

Задержанный полицейский заявил по видеосвязи, что не признает свою вину и не соглашается с подозрением.

По словам полицейского, он применил оружие только после того, как были применены все возможные средства, и для защиты своей жизни.

Он также не согласен на меру пресечения в виде содержания под стражей. Он утверждает, что находится на лечении, и не совершал преступления, в котором его подозревают.

Впоследствии Сегеда прокомментировала видео с бодикамерами полицейских. Она утверждает, что ее подзащитный спасал жизнь своей напарнице.

"Он (гражданский мужчина, которого застрелил полицейский. – Ред.) побежал добивать сотрудницу полиции. И он действительно нанес ей удары. Мы видим, что у нее капает кровь. Так что сделал подозреваемый? Он спасал жизнь своей напарницы", – резюмировала адвокат.

В 20:40 полицейскому избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Читайте также: Убийство в Днепре. Имел ли полицейский право стрелять в нападающего: разбор

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.