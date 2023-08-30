Патрульная полиция опубликовала видео с бодикамер правоохранителей в Днепре. В результате столкновений гражданский мужчина получил смертельное огнестрельное ранение.

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На видео сначала показано, как Jaguar нарушает правила дорожного движения, и вслед за ним после этого едут патрульные. Дорожные камеры зафиксировали, что за рулем был мужчина.

Далее – запись с нагрудной патрульной камеры. В этот момент за рулем уже сидела женщина, а мужчина стоял на улице рядом с авто.

Патрульный объяснил, в чем заключалось нарушение ПДД, в ответ на что женщина попросила запись с камеры видеонаблюдения. Полицейский сказал, что покажет видео, но сначала граждане должны показать свои документы. Женщина возразила – мол, сначала видео.

О причине остановки спросил и мужчина, на что полицейский снова объяснил, в чем заключалось нарушение ПДД.

Далее на видео показан спор между гражданским мужчиной и полицейским. Он использовал нецензурную лексику.

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Патрульная, ссылаясь на статью 36 закона о Нацполиции, заявила, что ограничивает мужчину в месте нахождения на территории, где было совершено правонарушение. Она попросила его отойти на 20 метров и предупредила мужчину, что если он отказывается выполнять законное требование полиции, то он будет задержан.

Мужчина в это время говорил: "Бл*, я щас вызову адвоката, и тебе будет пи***. Ты поняла?"

После этого мужчина попытался сесть в авто и призвал женщину, которая была за рулем, уезжать.

Однако правоохранители помешали этому и сказали гражданам: "Вы остаетесь на месте".

Затем патрульные начали держать женщину за руки и открывать дверь, заставляя ее выйти из машины. Между полицией и двумя гражданскими началась потасовка. Слышно также, как дети "болели" за мужчину, сопротивлявшегося полицейским.

На видео было слышно три выстрела и крики. Также камера зафиксировала окровавленное после драки лицо полицейской.

29 августа около 18:30 в Днепре произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.

Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, что зафиксировано и на видеозаписях.

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