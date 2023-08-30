"Однозначно – не бить полицейских". Позиция главы МВД по поводу инцидента в Днепре

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на вчерашний резонансный инцидент в Днепре, вследствие которого полицейский смертельно ранил мужчину. Клименко подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, и ситуация в обществе остается контролируемой, в частности благодаря работе правоохранителей.

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Он подчеркнул, что смерть – это всегда горе, но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Сейчас продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы.

"Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей", – отметил министр.

Он подчеркнул, что эта ситуация – серьезный прецедент.

"Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но сейчас контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", – добавил министр.

29 августа около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.

Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, что зафиксировано и на видеозаписях.

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