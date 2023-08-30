UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Однозначно – не бить полицейских". Позиция главы МВД по поводу инцидента в Днепре

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 17:49
Игорь Клименко, министр МВД (фото: ОП)

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на вчерашний резонансный инцидент в Днепре, вследствие которого полицейский смертельно ранил мужчину. Клименко подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, и ситуация в обществе остается контролируемой, в частности благодаря работе правоохранителей.

Он подчеркнул, что смерть – это всегда горе, но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Сейчас продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы.

"Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей", – отметил министр.

Он подчеркнул, что эта ситуация – серьезный прецедент.

"Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но сейчас контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", – добавил министр.

  • 29 августа около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.
  • Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, что зафиксировано и на видеозаписях.

Читайте также: Убийство в Днепре. Имел ли полицейский право стрелять в нападающего: разбор

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Клименкополициястрельбаубийстводнепр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 