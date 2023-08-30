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"Однозначно – не бити поліціянтів". Позиція глави МВС щодо інциденту в Дніпрі

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 17:49
Ігор Клименко, міністр МВС (фото: ОП)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на вчорашній резонансний інцидент у Дніпрі, внаслідок якого поліціянт смертельно поранив чоловіка. Клименко наголосив, що Україна наразі перебуває у стані війни, і ситуація в суспільстві залишається контрольованою, зокрема завдяки роботі правоохоронців.

Він наголосив, що смерть – це завжди горе, але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Наразі триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання.

"Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліціянтів. Ба більше, навчати законослухняності своїх дітей", – зазначив міністр.

Він наголосив, що ця ситуація – серйозний прецедент.

"Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та  вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, на українське суспільство чекають дуже темні часи", – додав міністр.

  • 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.
  • Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано і на відеозаписах.

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Оксана Житнюк
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