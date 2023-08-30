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Поліція опублікувала відео з бодикамер патрульних у Дніпрі: кадри суперечки та стрілянини видео

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 18:25
Відео: Патрульна поліція
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Патрульна поліція опублікувала відео з бодикамер правоохоронців у Дніпрі. Внаслідок сутичок цивільний чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення.

На відео спочатку показано, як Jaguar порушує правила дорожнього руху, і слідом за ним після цього їдуть патрульні. Дорожні камери зафіксували, що за кермом був чоловік.

Далі – запис з нагрудної камери патрульного. На цей момент за кермом вже сиділа жінка, а чоловік стояв на вулиці поряд з авто.

Патрульний пояснив, в чому полягало порушення ПДР, у відповідь на що жінка попросила запис з камери відеоспостереження. Поліціянт сказав, що покаже відео, але спочатку громадяни мають показати свої документи. Жінка заперечила – мовляв, спочатку відео.

Про причину зупинки запитав і чоловік, на що поліцейський знов пояснив, в чому полягало порушення ПДР.

Далі на відео показано суперечку між цивільним чоловіком і поліціянткою. Він використовував нецензурну лексику.

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Патрульна, посилаючись на статтю 36 закону про Нацполіцію, заявила, що обмежує чоловіка в місці перебування на території, де було вчинене правопорушення. Вона попросила його відійти на 20 метрів і попередила чоловіка, що якщо він відмовляється виконувати законну вимогу поліції, то його буде затримано.

Чоловік в цей час казав: "Бл*, я щас викличу адвоката, і тобі буде пи***. Ти зрозуміла?"

Після цього чоловік спробував сісти в авто і закликав жінку, яка була за кермом, їхати.

Однак правоохоронці завадили цьому і сказали громадянам: "Ви залишаєтесь на місці".

Далі патрульні почали тримати жінку за руки та відчиняти двері, змушуючи її війти з машини. Між поліцією і двома цивільними почалася бійка. Чутно також, як діти "вболівали" за чоловіка, який чинив опір поліцейським.

На відео було чутно три постріли і крики. Також камера зафіксувала скривавлене після бійки обличчя поліціянтки.

  • 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.
  • Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано і на відеозаписах.

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Оксана Житнюк
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