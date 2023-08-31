Вбивство в Дніпрі. Патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт

Патрульному, який у Дніпрі смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, передають кореспонденти Суспільне Дніпро з зали суду.

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Прокуратура вимагала обрати запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.

Адвокатка поліціянта Юлія Сегеда наполягала на тому, що прокуратура хибно кваліфікувала справу як "тяжкий злочин", проігнорувавши факт того, що правоохоронець був змушений захищатися.

"Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині й водночас не дослідити, не встановити – навіть елементарно – подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована", – сказала Сегеда.

Вона заявила, що категорично не погоджується з кваліфікацією справи у вигляді "важкого злочину", в якому підозрюється поліціянт.

"Усе суспільство побачило стан крайньої потреби (застосувати зброю. – Ред.). Люди побачили загрозу життю та стану здоров‘я поліціянта", – наголосила адвокатка.

Пізніше журналісти повідомили, що адвокати затриманого патрульного просили суд призначити запобіжний захід їхньому підзахисному – особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Затриманий поліціянт заявив відеозв'язком, що не визнає своєї провини й не погоджується з підозрою.

За словами поліціянта, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.

Він також не згоден на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він стверджує, що перебуває на лікуванні, та не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.

Згодом Сегеда прокоментувала відео з бодікамер поліціянтів. Вона стверджує, що її підзахисний рятував життя своїй напарниці.

"Він (цивільний чоловік, якого застрелив поліціянт. – Ред.) побіг добивати працівницю поліції. І він дійсно завдав їй ударів. Ми бачимо, що в неї капає кров. То що зробив підозрюваний? Він рятував життя своєї напарниці", – резюмувала адвокатка.

О 20:40 поліціянту обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.

Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано й на відеозаписах.

30 серпня поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних.

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