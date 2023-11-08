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Загибель помічника Залужного. ДБР озвучило чотири версії трагедії

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 14:28
Загибель помічника Залужного. ДБР озвучило чотири версії трагедії - Фото
Фото - джерело LIGA.net

Наразі правоохоронці розглядають чотири версії загибелі близького друга і помічника головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Геннадія Частякова, але основна – необережне поводження з боєприпасами. Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

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Вона зазначила, що ДБР розпочало досудове розслідування, і у кримінальному провадженні наразі висунуто чотири можливі версії трагедії.

"Основна версія – те, що трапився нещасний випадок у результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", – повідомила Сап'ян.

Друга версія – умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб Росії.

Ще одна версія – умисне вбивство Частякова, вчинене на ґрунті неприязних відносин. Це могла бути помста, ревнощі з боку колег зі служби, сказала Сап'ян.

Остання версія – здійснення замаху на умисне вбивство не Частякова, а іншої службової військової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ.

Представниця ДБР додала, що основною версією, яку розглядає слідство, є нещасний випадок. У справі призначено низку експертиз, допитуватимуться свідки.

  • 6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Геннадій Частяков, і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
  • Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • Син Частякова у тяжкому стані.

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Оксана Житнюк
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ДБРВалерій Залужнийгранататетяна сапьянгеннадій частяков
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