Загибель помічника Залужного. ДБР озвучило чотири версії трагедії

Наразі правоохоронці розглядають чотири версії загибелі близького друга і помічника головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Геннадія Частякова, але основна – необережне поводження з боєприпасами. Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

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Вона зазначила, що ДБР розпочало досудове розслідування, і у кримінальному провадженні наразі висунуто чотири можливі версії трагедії.

"Основна версія – те, що трапився нещасний випадок у результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм", – повідомила Сап'ян.

Друга версія – умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб Росії.

Ще одна версія – умисне вбивство Частякова, вчинене на ґрунті неприязних відносин. Це могла бути помста, ревнощі з боку колег зі служби, сказала Сап'ян.

Остання версія – здійснення замаху на умисне вбивство не Частякова, а іншої службової військової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ.

Представниця ДБР додала, що основною версією, яку розглядає слідство, є нещасний випадок. У справі призначено низку експертиз, допитуватимуться свідки.

6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Геннадій Частяков, і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.

Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Син Частякова у тяжкому стані.

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