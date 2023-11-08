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Гибель помощника Залужного. ГБР озвучило четыре версии трагедии

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 14:28
Гибель помощника Залужного. ГБР озвучило четыре версии трагедии - Фото
Фото - источник LIGA.net

В настоящее время правоохранители рассматривают четыре версии гибели близкого друга и помощника главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова, но основная - неосторожное обращение с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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Она отметила, что ГБР начало досудебное расследование, и в уголовном производстве выдвинуты четыре возможных версии трагедии.

"Основная версия – то, что произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством", - сообщила Сапьян.

Вторая версия – умышленное убийство и завершенное покушение на убийство членов семьи Частякова, завуалированное под непреднамеренное убийство или несчастный случай, сделанный по заказу спецслужб России.

Еще одна версия – умышленное убийство Частякова, совершенное на почве неприязненных отношений. Это могла быть месть, ревность со стороны сослуживцев, сказала Сапьян.

Последняя версия – покушение на умышленное убийство не Частякова, а другого служебного военного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.

Представительница ГБР добавила, что основной версией, рассматриваемой следствием, является несчастный случай. В деле назначен ряд экспертиз, будут допрашиваться свидетели.

  • 6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков, и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
  • Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • Сын Частякова в тяжелом состоянии.

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Оксана Житнюк
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