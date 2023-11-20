В квартире в Киеве взорвалась граната: погибли мужчина и женщина, есть пострадавший

В Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один человек – ранен. Об этом сообщили в полиции столицы.

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Инцидент произошел вечером 19 ноября. К полицейским обратился мужчина с сообщением о том, что в соседней квартире раздался взрыв. На место происшествия прибыли правоохранители и врачи.

По предварительным данным полиции, в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина, брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали.

После завершения проверки события будет предоставлена правовая квалификация, добавили в полиции.

9 сентября 2023 года на заправке в центре Кропивницкого нетрезвый мужчина угрожал людям взорвать гранату, а когда увидел патрульных – пытался скрыться на авто. Полицейский открыл огонь.

12 октября в Одесской области мужчина бросил гранату в окно бывшему парню своей дочери.

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