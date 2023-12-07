Угрожая похожим на гранату предметом, мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге

Он требовал у сотрудников банка деньги, а затем исчез в неизвестном направлении

Граната РГД-5 (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Кривом Роге мужчина пытался ограбить отделение банка, угрожая предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает местный телеканал Первый Криворожский со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.

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"Правоохранители получили сообщение о том, что на территории Металлургического района города неизвестный пытался ограбить отделение банка. Угрожая предметом, похожим на гранату, мужчина требовал у работников банка деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении", – передает информацию СМИ.

По состоянию на данный момент мужчину разыскивают правоохранители.

Открыто уголовное производство по разбою, направленному на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах.

Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

20 ноября в Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один человек – ранен.

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