Угрожая похожим на гранату предметом, мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге
В Кривом Роге мужчина пытался ограбить отделение банка, угрожая предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает местный телеканал Первый Криворожский со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.
"Правоохранители получили сообщение о том, что на территории Металлургического района города неизвестный пытался ограбить отделение банка. Угрожая предметом, похожим на гранату, мужчина требовал у работников банка деньги, после чего скрылся в неизвестном направлении", – передает информацию СМИ.
По состоянию на данный момент мужчину разыскивают правоохранители.
Открыто уголовное производство по разбою, направленному на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах.
Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- 20 ноября в Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один человек – ранен.
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