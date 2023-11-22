Державна прикордонна служба повідомила про затримання в Одесі фітнес-тренера, стверджує, що чоловік купляв та збував наркотики.

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Операцію з викриття каналу контрабанди екстазі з Євросоюзу провели прикордонники разом зі Службою безпеки України та митницею, пише відомство.

За даними слідства, чоловік замовляв психотропні речовини з Німеччини через інтернет, у посилках з комп'ютерами отримував пігулки MDMA/Ecstasy, а до Одеси наркотики доставляла логістична компанія.

Працюючи фітнес-тренером у спортклубі, затриманий збував "товар" вузькому колу постійних "клієнтів", пише ДПСУ.

Чоловіка затримали під час отримання чергової посилки, у якій знайдено 500 пігулок екстазі, триває слідство, підсумували у відомстві.

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