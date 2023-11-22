RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

500 пігулок екстазі. ДПСУ: В Одесі затримано фітнес-тренера, який продавав наркотики – відео видео

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 17:55
Удар HIMARS вщент розбив командно-штабну машину росіян на Донбасі – відео ССО
Удар HIMARS вщент розбив командно-штабну машину росіян на Донбасі – відео ССО
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

Державна прикордонна служба повідомила про затримання в Одесі фітнес-тренера, стверджує, що чоловік купляв та збував наркотики.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Операцію з викриття каналу контрабанди екстазі з Євросоюзу провели прикордонники разом зі Службою безпеки України та митницею, пише відомство.

За даними слідства, чоловік замовляв психотропні речовини з Німеччини через інтернет, у посилках з комп'ютерами отримував пігулки MDMA/Ecstasy, а до Одеси наркотики доставляла логістична компанія.

Працюючи фітнес-тренером у спортклубі, затриманий збував "товар" вузькому колу постійних "клієнтів", пише ДПСУ.

Чоловіка затримали під час отримання чергової посилки, у якій знайдено 500 пігулок екстазі, триває слідство, підсумували у відомстві.

Читайте також: Нацполіція: Викрито копів з алкотестером, який завжди показував перевищення – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
наркотикиодесаекстазіфітнес-тренер

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 