UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

500 таблеток экстази. ГПСУ: В Одессе задержан фитнес-тренер, продававший наркотики – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 17:55
Удар HIMARS вдребезги разбил командно-штабную машину россиян на Донбассе – видео ССО
Удар HIMARS вдребезги разбил командно-штабную машину россиян на Донбассе – видео ССО
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

Государственная пограничная служба сообщила о задержании в Одессе фитнес-тренера, утверждает, что мужчина покупал и сбывал наркотики.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Операцию по разоблачению канала контрабанды экстази из Евросоюза провели пограничники вместе со Службой безопасности Украины и таможней, пишет ведомство.

По данным следствия, мужчина заказывал психотропные вещества из Германии через интернет, в посылках с компьютерами получал таблетки MDMA/Ecstasy, а в Одессу наркотики доставляла логистическая компания.

Работая фитнес-тренером в спортклубе, задержанный сбывал "товар" узкому кругу постоянных "клиентов", пишет ГПСУ.

Мужчину задержали во время получения очередной посылки, в которой найдено 500 таблеток экстази, продолжается следствие, подытожили в ведомстве.

Читайте также: Нацполиция: Разоблачены копы с алкотестером, который всегда показывал превышение – фото

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наркотикиОдессаэкстазифитнес-тренер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 