Государственная пограничная служба сообщила о задержании в Одессе фитнес-тренера, утверждает, что мужчина покупал и сбывал наркотики.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Операцию по разоблачению канала контрабанды экстази из Евросоюза провели пограничники вместе со Службой безопасности Украины и таможней, пишет ведомство.

По данным следствия, мужчина заказывал психотропные вещества из Германии через интернет, в посылках с компьютерами получал таблетки MDMA/Ecstasy, а в Одессу наркотики доставляла логистическая компания.

Работая фитнес-тренером в спортклубе, задержанный сбывал "товар" узкому кругу постоянных "клиентов", пишет ГПСУ.

Мужчину задержали во время получения очередной посылки, в которой найдено 500 таблеток экстази, продолжается следствие, подытожили в ведомстве.

Читайте также: Нацполиция: Разоблачены копы с алкотестером, который всегда показывал превышение – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.