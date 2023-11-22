Государственная пограничная служба сообщила о задержании в Одессе фитнес-тренера, утверждает, что мужчина покупал и сбывал наркотики.
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Операцию по разоблачению канала контрабанды экстази из Евросоюза провели пограничники вместе со Службой безопасности Украины и таможней, пишет ведомство.
По данным следствия, мужчина заказывал психотропные вещества из Германии через интернет, в посылках с компьютерами получал таблетки MDMA/Ecstasy, а в Одессу наркотики доставляла логистическая компания.
Работая фитнес-тренером в спортклубе, задержанный сбывал "товар" узкому кругу постоянных "клиентов", пишет ГПСУ.
Мужчину задержали во время получения очередной посылки, в которой найдено 500 таблеток экстази, продолжается следствие, подытожили в ведомстве.
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