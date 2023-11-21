Нацполіція: Викрито копів з алкотестером, який завжди показував перевищення – фото

У Павлограді Дніпропетровської області патрульні поліціянти брали хабарі на блокпостах – мали драгер, котрий завжди показував перевищення норми алкоголю, заявляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції. Одного з поліціянтів затримано під час отримання хабаря, у нього вилучено гроші, повідомили правоохоронці.

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"Встановлено, що поліцейські під час перевірки автомобілів на блокпосту [при в’їзді та виїзді з міста] деяким водіям пропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння, при цьому використовували драгер, який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення допустимої норми. Після пропонували кермувальникам за гроші вирішити питання щодо не складання адміністративних протоколів за порушення ПДР", – пише Департамент.

Про такі неправомірні дії з боку патрульних Павлоградського райвідділку повідомили на "гарячу лінію" ДВБ, зазначає відомство.

Оперативники затримали одного з фігурантів під час одержання хабаря – 17 000 грн, під час обшуків у нього вилучили понад 400 000 грн та $6000 – встановлюється походження коштів, повідомляють правоохоронці.

Слідчі дії тривають, за їх результатами буде надана правова оцінка іншим поліціянтам, що причетні до правопорушення, пише Департамент.

Затриманому готується оголошення про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, повідомили в ДВБ.

Фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення.

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