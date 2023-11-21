Нацполиция: Разоблачены копы с алкотестером, который всегда показывал превышение – фото

В Павлограде Днепропетровской области патрульные полицейские брали взятки на блокпостах – имели драгер, всегда показывавший превышение нормы алкоголя, заявляет Департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Один из полицейских задержан во время получения взятки, у него изъяты деньги, сообщили правоохранители.

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"Установлено, что полицейские во время проверки автомобилей на блокпосте [при въезде и выезде из города] некоторым водителям предлагали пройти тест на состояние алкогольного опьянения, при этом использовали драгер, который не стоял на балансе в полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы. После предлагали водителям за деньги решить вопрос о несоставлении административных протоколов за нарушение ПДД", – пишет Департамент.

О таких неправомерных действиях со стороны патрульных Павлоградского райотдела сообщили на "горячую линию" ДВБ, отмечает ведомство.

Оперативники задержали одного из фигурантов при получении взятки – 17 000 грн, во время обысков у него изъяли более 400 000 грн и $6000 – устанавливается происхождение средств, сообщают правоохранители.

Следственные действия продолжаются, по их результатам будет дана правовая оценка другим полицейским, причастным к правонарушению, пишет Департамент.

Задержанному готовится объявление о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сообщили в ДВБ.

Фигуранту грозит до 10 лет заключения.

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