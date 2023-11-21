UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацполиция: Разоблачены копы с алкотестером, который всегда показывал превышение – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 22:50
Нацполиция: Разоблачены копы с алкотестером, который всегда показывал превышение – фото - Фото
Фото: Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

В Павлограде Днепропетровской области патрульные полицейские брали взятки на блокпостах – имели драгер, всегда показывавший превышение нормы алкоголя, заявляет Департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Один из полицейских задержан во время получения взятки, у него изъяты деньги, сообщили правоохранители.

"Установлено, что полицейские во время проверки автомобилей на блокпосте [при въезде и выезде из города] некоторым водителям предлагали пройти тест на состояние алкогольного опьянения, при этом использовали драгер, который не стоял на балансе в полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы. После предлагали водителям за деньги решить вопрос о несоставлении административных протоколов за нарушение ПДД", – пишет Департамент.

О таких неправомерных действиях со стороны патрульных Павлоградского райотдела сообщили на "горячую линию" ДВБ, отмечает ведомство.

Оперативники задержали одного из фигурантов при получении взятки – 17 000 грн, во время обысков у него изъяли более 400 000 грн и $6000 – устанавливается происхождение средств, сообщают правоохранители.

Следственные действия продолжаются, по их результатам будет дана правовая оценка другим полицейским, причастным к правонарушению, пишет Департамент.

Задержанному готовится объявление о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сообщили в ДВБ.

Фигуранту грозит до 10 лет заключения.

Ведомство добавляет фото:

Читайте также: Иранский героин в финиках. СБУ и Евросоюз разоблачили масштабный канал контрабанды – фото

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияНацполициявзяткапавлограддрагералкотестер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 