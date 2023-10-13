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Иранский героин в финиках. СБУ и Евросоюз разоблачили масштабный канал контрабанды – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 12:30
Иранский героин в финиках. СБУ и Евросоюз разоблачили масштабный канал контрабанды – фото - Фото
Фото: Офис генерального прокурора

Служба безопасности Украины сообщила о перекрытии масштабного канала контрабанды иранского героина, спецоперацию совершили совместно с правоохранителями ЕС. Фото публикует офис генерального прокурора.

В результате многоэтапной спецоперации правоохранителей Украины, Румынии и Германии был ликвидирован масштабный канал контрабанды тяжелых наркотиков из Ирана в Евросоюз, сообщает СБУ.

"В результате продолжавшихся более года комплексных мероприятий удалось не только перекрыть канал, но и задержать организатора наркотрафика в Румынии", – сообщает ведомство.

В сентябре 2022 года СБУ на Нацполиция взяли в Одессе двух иностранных наркокурьеров, пытавшихся транзитом через Украину переправить в Западную Европу почти 186 кг иранского героина, пишет СБУ.

Для маскировки подозреваемые спрятали наркотики в коробках с двойным дном, в которых перевозили 16 тонн фиников, стоимость изъятой партии достигала $11 млн на черном рынке, отмечают правоохранители.

"Тогда было установлено, что двое задержанных входят в состав мощной транснациональной наркогруппировки. И чтобы разоблачить его организатора, проживавшего в одной из стран ЕС, правоохранители провели дополнительные оперативные и следственные действия по взаимодействию с европейскими партнерами", – отмечает ведомство.

Благодаря этому удалось установить местонахождение главного фигуранта, задокументировать его преступные действия и задержать, сообщает СБУ.

По данным следствия, подозреваемый разработал маршрут транспортировки наркотиков по морю через Одесский порт, а после начала широкомасштабного вторжения использовал порты Румынии и перемещал "товар" в Украину по суше.

В Румынии продолжается расследование по задержанному организатору наркогруппировки, пишет СБУ.

Двое фигурантов, задержанных в Одессе, получили подозрение в контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств в особо крупных размерах.

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Артём Джерипа
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