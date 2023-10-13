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Іранський героїн у фініках. СБУ та Євросоюз викрили масштабний канал контрабанди – фото

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 12:30
Іранський героїн у фініках. СБУ та Євросоюз викрили масштабний канал контрабанди – фото - Фото
Фото: Офіс генерального прокурора

Служба безпеки України повідомила про перекриття масштабного каналу контрабанди іранського героїну, спецоперацію здійснили спільно з правоохоронцями ЄС. Фото публікує Офіс генерального прокурора.

Унаслідок багатоетапної спецоперації правоохоронців України, Румунії та Німеччини був ліквідований масштабний канал контрабанди важких наркотиків з Ірану до Євросоюзу, повідомляє СБУ.

"У результаті комплексних заходів, що тривали понад рік, вдалося не лише перекрити канал, а й затримати організатора наркотрафіку у Румунії", – повідомляє відомство.

У вересні 2022 року СБУ Нацполіція взяла в Одесі двох іноземних наркокур'єрів, які намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну, пише СБУ.

Для маскування, підозрювані сховали наркотики у коробках з подвійним дном, у яких перевозили 16 тонн фініків, вартість вилученої партії сягала $11 млн на чорному ринку, зауважують правоохоронці.

"Тоді було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами", – зазначає відомство.

Завдяки цьому вдалось встановити місцеперебування головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії та затримати, повідомляє СБУ.

За даними слідства, підозрюваний розробив маршрут транспортування наркотиків морем через Одеський порт, а після початку широкомасштабного вторгнення використовував порти Румунії та переміщував "товар" в Україну суходолом.

У Румунії триває розслідування щодо затриманого організатора наркоугруповання, пише СБУ.

Двоє фігурантів, затриманих в Одесі, отримали підозру у контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах.

Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

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Артем Джеріпа
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