На Закарпатті депутат підірвав три гранати під час сесії, багато постраждалих — фото, відео вибуху

На Закарпатті депутат підірвав три гранати під час сесії, багато постраждалих — фото, відео вибухуоновлено
На Закарпатті депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранату прямо на засіданні сесії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Правоохоронці заявляють, що поранення отримали 26 людей, шестеро з них у тяжкому стані. Медики намагаються реанімувати підривника.
На місці подій працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.
Тривають першочергові слідчі дії.
З'явилося відео з моментом підриву. Увага, запис містить чутливі кадри.
Причина такого вчинку депутата та інші подробиці поки що невідомі.
ОНОВЛЕНО о 13:07. Попередньо, підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook, судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео
- 6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Головком ЗСУ Залужний написав, що це був його помічник та близький друг Геннадій Частяков, і трагедія сталася у його день народження через вибухівку в одному із подарунків.
- Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок і став показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- Правоохоронці розглядають чотири версії загибелі Частякова, але основна – необережне поводження з боєприпасами.
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