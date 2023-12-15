На Закарпатті депутат підірвав три гранати під час сесії, багато постраждалих — фото, відео вибуху

Внаслідок вибуху депутат загинув, ще 11 людей отримали поранення — інцидент стався у Керецьківській сільській раді

Місце підриву на Закарпатті (Фото: МВС)

На Закарпатті депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранату прямо на засіданні сесії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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Правоохоронці заявляють, що поранення отримали 26 людей, шестеро з них у тяжкому стані. Медики намагаються реанімувати підривника.

На місці подій працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Тривають першочергові слідчі дії.

З'явилося відео з моментом підриву. Увага, запис містить чутливі кадри.

Причина такого вчинку депутата та інші подробиці поки що невідомі.

Фото: МВС

ОНОВЛЕНО о 13:07. Попередньо, підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook, судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео

6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Головком ЗСУ Залужний написав, що це був його помічник та близький друг Геннадій Частяков, і трагедія сталася у його день народження через вибухівку в одному із подарунків.

Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок і став показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок і став показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Правоохоронці розглядають чотири версії загибелі Частякова, але основна – необережне поводження з боєприпасами.

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