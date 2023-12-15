На Закарпатье депутат подорвал гранату прямо во время сессии — фото, видео взрыва
На Закарпатье депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) подорвал гранату прямо на заседании сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Правоохранители заявляют, что ранения получили 26 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать подрывника.
На месте событий работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Блогер Виталий Глагола опубликовал видео с моментом подрыва. Внимание, запись содержит чувствительные кадры.
Причина такого поступка погибшего и другие подробности пока неизвестны.
- 6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Главком ВСУ Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков, и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
- Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный достал подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- Правоохранители рассматривают четыре версии гибели Частякова, но основная – неосторожное обращение с боеприпасами.
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