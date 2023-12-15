На Закарпатье депутат подорвал гранату прямо во время сессии — фото, видео взрыва

В результате взрыва депутат погиб, еще 11 человек получили ранения — инцидент произошел в Керецковском сельском совете

Место подрыва на Закарпатье (Фото: МВД)

На Закарпатье депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) подорвал гранату прямо на заседании сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители заявляют, что ранения получили 26 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать подрывника.

На месте событий работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Блогер Виталий Глагола опубликовал видео с моментом подрыва. Внимание, запись содержит чувствительные кадры.

Причина такого поступка погибшего и другие подробности пока неизвестны.

Фото: МВД

6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Главком ВСУ Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков, и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.

Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный достал подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный достал подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. Правоохранители рассматривают четыре версии гибели Частякова, но основная – неосторожное обращение с боеприпасами.

Читайте также: Гибель помощника Залужного: суд избрал подозреваемому офицеру меру пресечения