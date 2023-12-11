Гибель помощника Залужного: суд избрал подозреваемому офицеру меру пресечения
Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову, что привело к его гибели. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в комментарии УП.
"Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – отметили в комментарии.
9 ноября в Печерском суде не избрали меру пресечения Тимченко. Спецпрокуратура после того заявила, что обжалует решение суда, оставившего без меры пресечения дарителя боевых гранат помощнику Залужного.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Олегу Тимченко в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Правоохранители рассматривают четыре версии гибели близкого друга и помощника главнокомандующего ВСУ Залужного Геннадия Частякова, но основная – неосторожное обращение с боеприпасами.
Вторая версия – умышленное убийство и завершенное покушение на убийство членов семьи Частякова, третья версия – умышленное убийство Частякова, совершенное на почве неприязненных отношений. Последняя версия – совершение покушения на умышленное убийство не Частякова, а другого должностного военного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.
- 6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков, и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
- Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега , озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирны. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.