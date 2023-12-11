Гибель помощника Залужного: суд избрал подозреваемому офицеру меру пресечения

Суд избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Тимченко, который подарил гранаты Геннадию Частякову

Геннадий Частяков (Фото: Геннадий Частяков/Facebook)

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову, что привело к его гибели. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в комментарии УП.

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"Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – отметили в комментарии.

9 ноября в Печерском суде не избрали меру пресечения Тимченко. Спецпрокуратура после того заявила, что обжалует решение суда, оставившего без меры пресечения дарителя боевых гранат помощнику Залужного.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Олегу Тимченко в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Правоохранители рассматривают четыре версии гибели близкого друга и помощника главнокомандующего ВСУ Залужного Геннадия Частякова, но основная – неосторожное обращение с боеприпасами.

Вторая версия – умышленное убийство и завершенное покушение на убийство членов семьи Частякова, третья версия – умышленное убийство Частякова, совершенное на почве неприязненных отношений. Последняя версия – совершение покушения на умышленное убийство не Частякова, а другого должностного военного лица высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.