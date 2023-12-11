Загибель помічника Залужного: суд обрав підозрюваному офіцеру запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадію Частякову, що призвело до його загибелі. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в коментарі УП.
"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання", – зазначили в коментарі.
9 листопада у Печерському суді не обрали запобіжний захід Тімченку. Спецпрокуратура після того заявила, що оскаржить рішення суду, який залишив без запобіжного заходу дарувальника бойових гранат помічнику Залужного.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Олегу Тімченку у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Правоохоронці розглядають чотири версії загибелі близького друга і помічника головнокомандувача ЗСУ Залужного Геннадія Частякова, але основна – необережне поводження з боєприпасами.
Друга версія – умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, третя версія - умисне вбивство Частякова, вчинене на ґрунті неприязних стосунків. Остання версія - здійснення замаху на умисне вбивство не Частякова, а іншої службової військової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ.
- 6 листопада поліція повідомила, що в Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Геннадій Частяков, і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
- Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.