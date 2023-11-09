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Спецпрокуратура оскаржить рішення суду у справі старшого помічника заступника Залужного

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 19:41
Спецпрокуратура оскаржить рішення суду у справі старшого помічника заступника Залужного - Фото
Фото - джерело LIGA.net

Спецпрокуратура заявила, що оскаржить рішення суду, який сьогодні не обрав запобіжний захід старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ, полковнику Андрію Тімченку, який нібито подарував гранати помічникові головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадію Частякову, в результаті чого той загинув. 

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У Печерському суді Києва сьогодні не задовольнили клопотання про домашній арешт. Журналістам заборонили знімати судове засідання, а підозрюваний не повідомив, звідки у нього гранати. Адвокат заявив, що фігурант нічого не коментуватиме, доки триває слідство.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону заявили, що готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді щодо запобіжного заходу.

  • 6 листопада 2023 року поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Це був помічник і близький друг Залужного Частяков. Трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
  • Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • Син Частякова у тяжкому стані.

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Оксана Житнюк
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САПзапобіжний західапеляціягеннадій частяков

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