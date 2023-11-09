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Спецпрокуратура обжалует решение суда в деле старшего помощника заместителя Залужного

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 19:41
Спецпрокуратура обжалует решение суда в деле старшего помощника заместителя Залужного - Фото
Фото - источник LIGA.net

Спецпрокуратура заявила, что обжалует решение суда, который сегодня не избрал меру пресечения старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, полковнику Андрею Тимченко, который якобы подарил гранаты помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову.

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В Печерском суде Киева сегодня не удовлетворили ходатайство о домашнем аресте. Журналистам запретили снимать судебное заседание, а подозреваемый не сообщил, откуда у него гранаты. Адвокат заявил, что фигурант ничего не будет комментировать, пока идет следствие.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона заявили, что готовят апелляционную жалобу на решение следственного судьи по мере пресечения.

  • 6 ноября 2023 года полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Это был помощник и близкий друг Залужного Частяков. Трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
  • Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный достал подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • Сын Частякова в тяжелом состоянии.

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Оксана Житнюк
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