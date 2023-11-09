Не обрано запобіжний захід офіцеру, який нібито подарував гранати помічнику Залужного

У Печерському суді Києва не обрали запобіжний захід офіцеру, який нібито подарував гранати помічникові головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Геннадію Частякову, в результаті чого той загинув. Прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта полковника Андрія Тімченка, повідомляють джерела Суспільного.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Суддя не задовольнила клопотання про домашній арешт.

Підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати, адвокат заявив, що фігурант нічого не коментуватиме, доки триває слідство.

Журналістам заборонили знімати судове засідання.

Суспільне додає, що статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним, правоохоронці можуть повторно подати клопотання про запобіжний захід для нього.

Читайте також: Загибель помічника Залужного. ДБР озвучило чотири версії трагедії

Правоохоронці заявляють, що військовий без дозволу забрав собі вісім ручних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету. Шість з них офіцер запакував у подарункову дерев'яну коробку і поклав туди пляшку міцного алкоголю — це він подарував Частякову на честь дня народження.

ДБР стверджує, що такими діями підозрюваний "фактично здійснив збут вибухових пристроїв".

6 листопада 2023 року поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Частяков і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.

Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Син Частякова у тяжкому стані.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.