Не избрана мера пресечения офицеру, якобы подарившему гранаты помощнику Залужного
В Печерском суде Киева не избрали меру пресечения офицеру, якобы подарившему гранаты помощнику главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Геннадию Частякову, в результате чего тот погиб. Прокуратура настаивает на домашнем аресте для фигуранта полковника Андрея Тимченко, сообщают источники Суспильного.
Судья не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте.
Подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты, адвокат заявил, что фигурант ничего не будет комментировать, пока идет следствие.
Журналистам запретили снимать судебное заседание.
Издание добавляет, что статус подозреваемого для мужчины остается в силе, правоохранители могут повторно подать ходатайство о мере пресечения для него.
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Правоохранители заявляют, что военный без разрешения забрал себе восемь ручных гранат DM 51A2 и принес их в свой кабинет. Шесть из них офицер упаковал в подарочную деревянную коробку и положил туда бутылку крепкого алкоголя – это он подарил Частякову в честь дня рождения.
ДБР утверждает, что такими действиями подозреваемый "фактически произвел сбыт взрывных устройств".
- 6 ноября 2023 года полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
- Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирны. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- Сын Частякова в тяжелом состоянии.
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