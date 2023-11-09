Не избрана мера пресечения офицеру, якобы подарившему гранаты помощнику Залужного

В Печерском суде Киева не избрали меру пресечения офицеру, якобы подарившему гранаты помощнику главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Геннадию Частякову, в результате чего тот погиб. Прокуратура настаивает на домашнем аресте для фигуранта полковника Андрея Тимченко, сообщают источники Суспильного.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Судья не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте.

Подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты, адвокат заявил, что фигурант ничего не будет комментировать, пока идет следствие.

Журналистам запретили снимать судебное заседание.

Издание добавляет, что статус подозреваемого для мужчины остается в силе, правоохранители могут повторно подать ходатайство о мере пресечения для него.

Читайте также: Гибель помощника Залужного. ДБР озвучило четыре версии трагедии

Правоохранители заявляют, что военный без разрешения забрал себе восемь ручных гранат DM 51A2 и принес их в свой кабинет. Шесть из них офицер упаковал в подарочную деревянную коробку и положил туда бутылку крепкого алкоголя – это он подарил Частякову в честь дня рождения.

ДБР утверждает, что такими действиями подозреваемый "фактически произвел сбыт взрывных устройств".

6 ноября 2023 года полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.

Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирны. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирны. Дома военный получил подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. Сын Частякова в тяжелом состоянии.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.