Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутат оставил записку, он готовил это – МВД

Сейчас записку, которую оставил дома депутат, изучают следователи. В полиции также рассказали, что изучаются все возможные мотивы мужчины

Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Депутат, который подорвал гранаты во время заседания сельского совета на Закарпатье 15 декабря, перед этим оставил записку. Как передает Суспильне, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

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"Депутат оставил записку у себя дома, ее изучает следствие. Там написано, что он готовил такой акт", – сказал Клименко.

Заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона рассказала, что информация о пострадавших по состоянию на вечер 15 декабря не изменилась: в общей сложности их 26, шестеро, в том числе и подрывник – в тяжелом состоянии.

"Сейчас полиция выясняет, откуда у него были эти взрывные устройства", – сказала представитель полиции.

Она подчеркнула, что следователи будут рассматривать все версии и возможные мотивы мужчины.

"Как мы видим на видео, событие произошло во время рассмотрения бюджетного вопроса, но мы не можем утверждать, что именно это стало мотивом", – сказала Гирдвилис.