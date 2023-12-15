Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутат оставил записку, он готовил это – МВД
Депутат, который подорвал гранаты во время заседания сельского совета на Закарпатье 15 декабря, перед этим оставил записку. Как передает Суспильне, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
"Депутат оставил записку у себя дома, ее изучает следствие. Там написано, что он готовил такой акт", – сказал Клименко.
Заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона рассказала, что информация о пострадавших по состоянию на вечер 15 декабря не изменилась: в общей сложности их 26, шестеро, в том числе и подрывник – в тяжелом состоянии.
"Сейчас полиция выясняет, откуда у него были эти взрывные устройства", – сказала представитель полиции.
Она подчеркнула, что следователи будут рассматривать все версии и возможные мотивы мужчины.
"Как мы видим на видео, событие произошло во время рассмотрения бюджетного вопроса, но мы не можем утверждать, что именно это стало мотивом", – сказала Гирдвилис.
- Сегодня, 15 декабря, депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) подорвал гранаты прямо на заседании сессии.
- Предварительно подрывником оказался депутат от Слуги народа Сергей Батрин. LIGA.net нашла его страницу на Facebook – судя по визуальному анализу, именно Батрин похож на человека с видео.
- СБУ начала расследование. Предварительно спецслужба классифицирует действия мужчины как террористический акт.