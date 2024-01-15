Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: помер другий постраждалий

Фото: Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради Закарпатської області зросла до двох осіб. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Від отриманих через вибух травм у реанімаційному відділенні помер 47-річний депутат сільради, який працював у громаді начальником Центру надання адміністративних послуг, пише відомство.

16 грудня 2023 року, наступного дня після трагедії, помер один з депутатів, якого ушпиталили до медзакладу у тяжкому стані, зазначили у відомстві.

Досудове розслідування триває, і у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, що продовжуються, повідомили в Офісі генпрокурора.

Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після проведення експертиз, підсумували правоохоронці.