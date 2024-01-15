Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: помер другий постраждалий
Кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради Закарпатської області зросла до двох осіб. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Від отриманих через вибух травм у реанімаційному відділенні помер 47-річний депутат сільради, який працював у громаді начальником Центру надання адміністративних послуг, пише відомство.
16 грудня 2023 року, наступного дня після трагедії, помер один з депутатів, якого ушпиталили до медзакладу у тяжкому стані, зазначили у відомстві.
Досудове розслідування триває, і у межах кримінального провадження призначено низку експертиз, що продовжуються, повідомили в Офісі генпрокурора.
Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після проведення експертиз, підсумували правоохоронці.
- 15 грудня, депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранати прямо на засіданні сесії. Внаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним.
- Того ж дня СБУ почала розслідування. Попередньо спецслужба класифікувала дії чоловіка як терористичний акт. Наступного дня підривник опритомнів у лікарні та отримав підозру від СБУ.
- Нацполіція додатково розслідує цей злочин за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.