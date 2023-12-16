Підрив гранат на Закарпатті. Депутат отримав підозру в теракті, прийшов до тями
Служба безпеки України повідомила про підозру місцевому депутату, котрий підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті. Фігурант опритомнів у лікарні, повідомили у пресслужбі відомства.
Слідчі СБУ кваліфікували підрив трьох бойових гранат як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.
Чоловік отримав підозру, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.
"В результаті підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення", – зауважують у відомстві.
Підозрюваного затримали, він уже опритомнів та перебуває у лікарні під наглядом медиків та правоохоронців, згодом йому буде обрано запобіжний захід, пише СБУ.
Також правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, там було знайдено "передсмертну записку". Раніше про цю записку повідомив міністр внутрішніх справ. За його словами, у ній написано, що депутат готував такий акт.
Розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника, підсумовує СБУ.
- 15 грудня, депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранати прямо на засіданні сесії.
- Попередньо, підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook – судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео.
- СБУ почала розслідування. Попередньо спецслужба класифікує дії чоловіка як терористичний акт. Нацполіція додатково розслідує цей злочин за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.