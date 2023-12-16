Підрив гранат на Закарпатті. Депутат отримав підозру в теракті, прийшов до тями

Фото: Нацполіція

Служба безпеки України повідомила про підозру місцевому депутату, котрий підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті. Фігурант опритомнів у лікарні, повідомили у пресслужбі відомства.

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Слідчі СБУ кваліфікували підрив трьох бойових гранат як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.

Чоловік отримав підозру, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.

"В результаті підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення", – зауважують у відомстві.

Підозрюваного затримали, він уже опритомнів та перебуває у лікарні під наглядом медиків та правоохоронців, згодом йому буде обрано запобіжний захід, пише СБУ.

Також правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, там було знайдено "передсмертну записку". Раніше про цю записку повідомив міністр внутрішніх справ. За його словами, у ній написано, що депутат готував такий акт.

Розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника, підсумовує СБУ.