Подрыв гранат на Закарпатье. Депутат получил подозрение в теракте, пришел в сознание
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении местному депутату, взорвавшему гранаты во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье. Фигурант пришел в себя в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи СБУ квалифицировали подрыв трех боевых гранат как террористический акт, приведший к тяжелым последствиям.
Муж получил подозрение, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.
"В результате подрыва пострадали 23 человека включительно с подозреваемым. Вчера их госпитализировали в несколько медучреждений области. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения", – по делу. ведомстве.
Подозреваемый был задержан, он уже пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей, впоследствии ему будет избрана мера пресечения, пишет СБУ.
Также правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого, там была найдена " предсмертная записка ". Ранее об этой записке сообщил министр внутренних дел. По его словам, в нем написано, что депутат готовил такой акт.
Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, а также мотивы взрывателя, заключает СБУ.
- 15 декабря депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) взорвал гранаты прямо на заседании сессии.
- Предварительно подрывником оказался депутат от Слуги народа Сергей Батрин. LIGA.net нашла егостраницу на Facebook – судя по визуальному анализу, именно Батрин похож на человека с видео.
- СБУ приступила к расследованию. Предварительно спецслужба классифицирует действия мужчины как террористический акт. Нацполиция дополнительно расследует это преступление по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.