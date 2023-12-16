Подрыв гранат на Закарпатье. Депутат получил подозрение в теракте, пришел в сознание

Фото: Нацполиция

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении местному депутату, взорвавшему гранаты во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье. Фигурант пришел в себя в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Следователи СБУ квалифицировали подрыв трех боевых гранат как террористический акт, приведший к тяжелым последствиям.

Муж получил подозрение, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

"В результате подрыва пострадали 23 человека включительно с подозреваемым. Вчера их госпитализировали в несколько медучреждений области. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения", – по делу. ведомстве.

Подозреваемый был задержан, он уже пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей, впоследствии ему будет избрана мера пресечения, пишет СБУ.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого, там была найдена " предсмертная записка ". Ранее об этой записке сообщил министр внутренних дел. По его словам, в нем написано, что депутат готовил такой акт.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, а также мотивы взрывателя, заключает СБУ.