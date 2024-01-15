Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: скончался второй пострадавший

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Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета Закарпатской области возросло до двух человек. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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От полученных из-за взрыва травм в реанимационном отделении умер 47-летний депутат сельсовета, работавший в общине начальником Центра предоставления административных услуг, пишет ведомство.

16 декабря 2023 года, на следующий день после трагедии, скончался один из депутатов, которого госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии, отметили в ведомстве.

Досудебное расследование длится, и в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, которые продолжаются, сообщили в Офисе генпрокурора.

Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после проведения экспертиз, подытожили правоохранители.