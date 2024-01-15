Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: скончался второй пострадавший
Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета Закарпатской области возросло до двух человек. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
От полученных из-за взрыва травм в реанимационном отделении умер 47-летний депутат сельсовета, работавший в общине начальником Центра предоставления административных услуг, пишет ведомство.
16 декабря 2023 года, на следующий день после трагедии, скончался один из депутатов, которого госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии, отметили в ведомстве.
Досудебное расследование длится, и в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, которые продолжаются, сообщили в Офисе генпрокурора.
Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после проведения экспертиз, подытожили правоохранители.
- 15 декабря депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) взорвал гранаты прямо на заседании сессии. В результате подрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого.
- В тот же день СБУ начала расследование. Предварительно спецслужба классифицировала действия мужчины как террористический акт. На следующий день взрывник пришел в себя в больнице и получил подозрение от СБУ.
- Нацполиция дополнительно расследует это преступление по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.