Подрыв гранаты в сельсовете в Закарпатье. СБУ: Депутат предстанет перед судом

Помещение сельсовета после подрыва гранаты (Фото: МВД)

Служба безопасности Украины завершила и передала в суд обвинительный акт относительно депутата сельского совета на Закарпатье, который 15 декабря 2023 подорвал гранату в здании госучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

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В правоохранительном органе отметили, что следователи СБУ направили в суд обвинения в отношении мужчины по двум статьям. Подозреваемый обвиняется в террористическом акте, приведшем к гибели людей, и ношении, хранении и приобретении взрывных устройств без предусмотренного разрешения.

Правоохранители напомнили, что мужчина взорвал три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1 в сессионном зале Керецковского сельсовета, в результате чего пострадали 26 человек включительно с подрывником. Впоследствии двое из раненых скончались.

В тот день мужчина пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство общины, отметили в органе.

Однако, не достигнув "желаемого" результата, как отмечали правоохранители, он покинул здание сессионного зала, чтобы "привести взрывные боеприпасы в боевую готовность".

После чего мужчина вернулся в зал, достал из карманов куртки боеприпасы и бросил их на пол. В помещении находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета, проинформировали в правоохранительном органе.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

15 декабря стало известно, что Нацполиция дополнительно расследует это преступление по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Глава МВД заявил, что депутат, взорвавший гранаты, перед этим оставил записку: ее изучает следствие – там написано, что мужчина готовил такой акт.

Подрывником оказался депутат от Слуги народа Сергей Батрин. LIGA.net нашла его страницу на Facebook. Судя по визуальному анализу, именно Батрин похож на человека с видео.