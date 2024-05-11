В центре Броваров мужчина бросил гранату в сторону полицейского: они оба ранены – видео
В Броварах Киевской области вечером 11 мая раздался взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко. Трибуна Бровары и местные паблики пишут, что предварительно это был подрыв гранаты. Позднее это подтвердила и Нацполиция.
Сапожко сообщил, что в центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет" примерно в 20:40 раздался взрыв.
По предварительной информации, пострадали два человека, один из них – сотрудник полиции.
На месте работают правоохранители и медики.
Правоохранители сообщили, что броварские полицейские получили вызов о хулиганских действиях. Прибыв на место, мужчина бросился бежать – полицейский начал его преследовать. Тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.
В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Следователи инкриминируют задержанному посягательству на жизнь работника правоохранительных органов и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
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