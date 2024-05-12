Вибух гранати у Броварах. Підривнику вручили підозру, він може отримати 15 років тюрми

Поліція зазначила, що підозрюваний вже притягувався до відповідальності за зберігання наркотиків та майнові злочини

Фото: Telegram-канали Броварів

Чоловіку, який 11 травня кинув гранату у поліціянта в Броварах, вручили підозру за двома статтями. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Йому інкримінували підозру в посяганні на життя правоохоронця та в незаконному поводженні зі зброєю. Максимальне покарання за цими звинуваченнями — до 15 років, або довічне позбавлення волі.

Поліція зазначила, що підозрюваний вже притягувався до відповідальності за зберігання наркотиків та майнові злочини.

Фото: Національна поліція

11 травня 2024 року на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20:40 пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що броварські поліціянти отримали виклик щодо хуліганських дій. Прибувши на місце, чоловік кинувся тікати – поліціянт почав його переслідувати. Тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Внаслідок вибуху поранення дістали поліціянт та сам правопорушник.

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