Взрыв гранаты в Броварах. Подрывнику вручили подозрение, он может получить 15 лет тюрьмы

Полиция отметила, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков и имущественные преступления

Фото: Telegram-каналы Броваров

Мужчине, который 11 мая бросил гранату в полицейского в Броварах, вручили подозрение по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Ему инкриминировали подозрение в посягательстве на жизнь правоохранителя и в незаконном обращении с оружием. Максимальное наказание по этим обвинениям – до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.

Полиция отметила, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков и имущественные преступления.

11 мая стало известно, что броварские полицейские получили вызов о хулиганских действиях. Прибыв на место, мужчина бросился бежать – полицейский стал его преследовать. Тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель.

Фото: Национальная полиция

15 декабря 2023 года депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) подорвал три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1 в сессионном зале, в результате чего пострадали 26 человек включительно с подрывником. Впоследствии двое из раненых скончались. Подрывником оказался депутат от Слуги народа Сергей Батрин.

По состоянию на 11 апреля 2024 года СБУ завершила и передала в суд обвинительный акт против депутата.

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