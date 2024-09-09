В Лубнах мужчина бросил гранату в толпу возле АТБ: ранил троих и погиб сам – видео

В Лубнах Полтавской области мужчина взорвал гранату возле супермаркета. Три человека пострадали, сам он тоже подорвался, сообщают в пресс-службе полиции.

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Инцидент произошел на улице Монастырской вечером 8 сентября около 23:00. По данным начальника Лубенского райотдела полиции Евгения Карпеца, мужчина бросил гранату в толпу и скрылся.

"В результате взрыва три человека (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу. Оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно, от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили неподалеку от места происшествия", – сказал он.

Правоохранители открыли два уголовных производства: по подозрению в законченном покушении на убийство двух или более лиц (наказывается от 10 лет тюрьмы или пожизненным) и по подозрению в умышленном убийстве (наказывается тюремным сроком от семи до 10 лет).

По данным Суспільного, взрыв произошел в супермаркете "АТБ".