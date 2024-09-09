В Лубнах чоловік кинув гранату в натовп біля АТБ: поранив трьох і загинув сам – відео

У Лубнах Полтавської області чоловік підірвав гранату біля супермаркету. Три людини постраждали, сам він теж підірвався, повідомляють у пресслужбі поліції.

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Інцидент стався на вулиці Монастирській ввечері 8 вересня близько 23:00. За даними начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпеця, чоловік кинув гранату у натовп і втік.

"Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно, від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди", – сказав він.

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження: за підозрою у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб (карається від 10 років в'язниці або довічним) та за підозрою в умисному вбивстві (карається в'язницею на строк від семи до 10 років).

За даними Суспільного, вибух стався біли супермаркету "АТБ".