На Полтавщині п'яний чоловік підірвав гранату під п'ятиповерхівкою, троє постраждалих – Нацпол

Підозрюваному загрожує до семи років тюрми. Це другий підрив гранати в області за один день 8 вересня

Фото: Нацполіція

У Полтавській області поліціянти затримали чоловіка, котрого підозрюють у жбурлянні гранати біля п'ятиповерхівки 8 вересня. Через вибух отримали поранення троє жителів міста Гребінки, повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними слідства, близько четвертої ранку 8 вересня громадяни повідомили поліції, що поблизу багатоквартирного будинку на вулиці Незалежності у Гребінках стався вибух.

Після прибуття на місце опергрупи, криміналістів та медиків, поліціянти попередньо встановили: у дворі п'ятиповерхівки п'яний чоловік кинув гранату – і через вибух поранення отримали троє місцевих жителів (1989, 1986, 1992 років народження), котрі були в альтанці неподалік.

Постраждалих доставили до лікарні, загрози їхнім життям немає, зазначає Нацпол.

Правоохоронці встановили наступне: до злочину причетний 28-річний місцевий житель, у його помешканні провели санкціонований обшук й вилучили речові докази – їх скерували на експертизу.

Фігуранта затримали й повідомили про підозру у двох злочинах: хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та незаконному зберіганні, придбанні боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без законного дозволу.

Чоловікові загрожує до семи років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Того ж 8 вересня вже у Лубнах Полтавської області чоловік підірвав гранату біля супермаркету – три людини постраждали, а сам він теж підірвався й загинув.

Фото: Нацполіція

У Броварах Київської області ввечері 11 травня 2024 року пролунав вибух, було двоє постраждалих – чоловік, який кинув гранату, та поліціянт.

21 червня чоловік підірвав гранату в авто іншого чоловіка – вимагав відвезти його до кордону. Один із них загинув.

29 червня на Троєщині пролунав вибух, наслідок якого постраждали понад 10 авто. Чоловік кинув гранату біля житлових будинків.

Читайте також: Нацпол: У Києві чоловік кинув гранату у багатоповерхівку, його затримано – фото