На Закарпатті через вибух гранати загинуло троє родичів: трагедія сталася під час застілля
Фото: Нацполіція

29 листопада на Закарпатті через вибух гранати загинуло троє людей – правоохоронці розпочали розслідування, повідомив відділ комунікації поліції області.

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Трагедія сталася у селі Малий Березний Ужгородського району.

За даними слідства, у суботу о 22:39 до Поліції звернувся 14-річний мешканець населеного пункту й повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся й не може пояснити ситуацію чіткіше.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група з поліціянтів та кримінологів, й у помешканні правоохоронці виявили тіла трьох осіб – 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

У результаті першочергових заходів поліціянти встановили наступне: у той вечір потерпілі розпивали алкогольні напої, під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату невідомого походження, зірвала кільце – через це стався вибух, і всі троє, хто був у кімнаті, загинули.

Під час огляду місця правоохоронці виявили у помешканні прихованими ще три гранати – їх вилучили.

Поліціянти відкрили справу за статтею про умисне вбивство. 

Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів, розслідування триває.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
  • 22 листопада у Закарпатській області до довічного ув’язнення засудили депутата Сергія Батрина, який підірвав три гранати під час засідання сесії сільської ради. 
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