Депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті, отримав довічне

Сергій Батрин (Фото: соціальні мережі засудженого)

У Закарпатській області до довічного ув’язнення засудили депутата Сергія Батрина, який підірвав три гранати під час засідання сесії сільської ради. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

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Депутата Керецьківської сільської ради визнали винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Його засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що 15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради чоловік кинув на підлогу гранати, які одразу здетонували.

Від підриву постраждали понад 20 людей. Від множинних осколкових поранень загинули двоє депутатів сільради. Один з них помер наступного дня після інциденту, інший – через місяць.

Було встановлено, що до цього депутат готувався заздалегідь. За кілька місяців він придбав дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1, які зберігав вдома.

Під час досудового розслідування та судового розгляду чоловік перебував під вартою в Закарпатській установі виконання покарань №9. Для відшкодування завданої внаслідок теракту майнової шкоди Керецьківській сільраді до депутата заявлено цивільний позов.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП