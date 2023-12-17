Депутата, який підірвав гранати у сільраді, заарештували без права застави

Сергію Батрину, який підірвав гранати у сільраді, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

Фото: Нацполіція

Сергію Батрину, який підірвав три гранати під час засідання Керецьківської сільради, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

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Як повідомив суд, чинному депутату Керецьківської сільради від партії Слуга народу Батрину, який 15 грудня підірвав три гранати під час засідання сільради, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зазначається, що депутат вирішив підірвати гранати, щоб "вплинути на ухвалення рішень" сільради.

У документі суду йдеться, що "підозрюваний намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, проте не досягнув бажаного".

Після цього Батрин ненадовго залишив приміщення, потім повернувся з трьома вибуховими пристроями та кинув їх на підлогу. Внаслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 23 особи.

16 грудня Батрин отримав підозру від СБУ у скоєнні теракту, який спричинив тяжкі наслідки. За цією кваліфікацією йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

Того ж дня один із постраждалих від вибухів гранат помер у лікарні, повідомило LIGA.net інформоване джерело у правоохоронних органах.

Як заявив Офіс генпрокурора, у зв'язку зі смертю одного з потерпілих вирішується питання про перекваліфікацію дій підозрюваного на вчинення терористичного акту, який спричинив загибель людини.

6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Головком ЗСУ Залужний написав, що це був його помічник та близький друг Геннадій Частяков і трагедія сталася у його день народження через вибухівку в одному із подарунків.

Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок і став показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

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