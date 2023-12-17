Депутата, який підірвав гранати у сільраді, заарештували без права застави
Сергію Батрину, який підірвав три гранати під час засідання Керецьківської сільради, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.
Як повідомив суд, чинному депутату Керецьківської сільради від партії Слуга народу Батрину, який 15 грудня підірвав три гранати під час засідання сільради, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Зазначається, що депутат вирішив підірвати гранати, щоб "вплинути на ухвалення рішень" сільради.
У документі суду йдеться, що "підозрюваний намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, проте не досягнув бажаного".
Після цього Батрин ненадовго залишив приміщення, потім повернувся з трьома вибуховими пристроями та кинув їх на підлогу. Внаслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 23 особи.
16 грудня Батрин отримав підозру від СБУ у скоєнні теракту, який спричинив тяжкі наслідки. За цією кваліфікацією йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.
Того ж дня один із постраждалих від вибухів гранат помер у лікарні, повідомило LIGA.net інформоване джерело у правоохоронних органах.
Як заявив Офіс генпрокурора, у зв'язку зі смертю одного з потерпілих вирішується питання про перекваліфікацію дій підозрюваного на вчинення терористичного акту, який спричинив загибель людини.
- 6 листопада поліція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Головком ЗСУ Залужний написав, що це був його помічник та близький друг Геннадій Частяков і трагедія сталася у його день народження через вибухівку в одному із подарунків.
- Джерело LIGA.net повідомило, що боєприпаси Частякову подарував колега, озвучивши, що це бойові гранати, але Частяков сприйняв це як жарт і думав, що вони сувенірні. Вдома військовий дістав подарунок і став показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка. Частяков висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
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