Депутата, который взорвал гранаты в сельсовете, арестовали без права залога
Сергею Батрину, который взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельсовета, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.
Как сообщил суд, действующему депутату Керецковского сельсовета от партии Слуга народа Батрину, который 15 декабря взорвал три гранаты во время заседания сельсовета, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Отмечается, что депутат решил взорвать гранаты, чтобы "повлиять на принятие решений" сельсовета.
В документе суда говорится, что "подозреваемый пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого".
После этого Батрин ненадолго покинул помещение, затем вернулся с тремя взрывными устройствами и бросил их на пол. В результате взрывов телесные повреждения разной степени тяжести получили 23 человека.
16 декабря Батрин получил подозрение от СБУ в совершении теракта, который привел к тяжелым последствиям. По этой квалификации ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.
В тот же день один из пострадавших от взрывов гранат скончался в больнице, сообщил LIGA.net информированный источник в правоохранительных органах.
- 6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Главком ВСУ Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
- Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный достал подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
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