Депутата, который взорвал гранаты в сельсовете, арестовали без права залога

Сергею Батрину, который взорвал гранаты в сельсовете, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога

Фото: Нацполиция

Сергею Батрину, который взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельсовета, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

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Как сообщил суд, действующему депутату Керецковского сельсовета от партии Слуга народа Батрину, который 15 декабря взорвал три гранаты во время заседания сельсовета, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Отмечается, что депутат решил взорвать гранаты, чтобы "повлиять на принятие решений" сельсовета.

В документе суда говорится, что "подозреваемый пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого".

После этого Батрин ненадолго покинул помещение, затем вернулся с тремя взрывными устройствами и бросил их на пол. В результате взрывов телесные повреждения разной степени тяжести получили 23 человека.

16 декабря Батрин получил подозрение от СБУ в совершении теракта, который привел к тяжелым последствиям. По этой квалификации ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.

В тот же день один из пострадавших от взрывов гранат скончался в больнице, сообщил LIGA.net информированный источник в правоохранительных органах.

6 ноября полиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Главком ВСУ Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.

Источник LIGA.net сообщил, что боеприпасы Частякову подарил коллега, озвучив, что это боевые гранаты, но Частяков воспринял это как шутку и думал, что они сувенирные. Дома военный достал подарок и стал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца. Частяков выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

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