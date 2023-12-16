Погиб один из пострадавших от подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье – источник

Теперь дело может быть переквалифицировано по более суровой части статьи

Фото: Нацполиция

15 декабря местный депутат взорвал гранаты во время заседания Керецковского сельского совета. Сегодня один из пострадавших скончался в больнице. Об этом LIGA.net сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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Пока официально об этом не сообщалось, однако источник подтвердил факт гибели пострадавшего в больнице.

Суспільне со ссылкой на источники в медучреждении пишет, что погибший — мужчина 55 лет, ранее находившийся в реанимации в критическом состоянии.

Если данные СМИ о возрасте погибшего правдивы, то он не был депутатом этого сельсовета, поскольку среди избранников нет мужчин 1968 года рождения.

Предварительно подрывником оказался депутат от Слуги народа Сергей Батрин. LIGA.net нашла его страницу на Facebook – судя по визуальному анализу, именно Батрин похож на человека из видео.

Правоохранители не раскрывают имя подрывника, но подтверждают, что это местный депутат.

Сегодня мужчина получил подозрение от Службы безопасности Украины в совершении теракта, который привел к тяжелым последствиям. По этой квалификации фигуранту грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Теперь, после гибели одного из пострадавших, дело могут переквалифицировать как террористический акт, приведший к гибели человека. В таком случае фигуранту может грозить лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.