Загинув один із постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті – джерело

Тепер справу можуть перекваліфікувати за більш суворою частиною статті

Фото: Нацполіція

15 грудня місцевий депутат підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради. Сьогодні один із постраждалих помер у лікарні. Про це LIGA.net повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

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Поки що офіційно про це не повідомлялося, утім джерело підтвердило факт загибелі постраждалого у лікарні.

Суспільне з посиланням на джерела у медзакладі пише, що загиблий — чоловік 55 років, який раніше був у реанімації у критичному стані.

Якщо дані ЗМІ про вік загиблого є правдивими, то він не був депутатом цієї сільради, оскільки серед обранців немає чоловіків 1968 року народження.

Попередньо, підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook – судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео.

Правоохоронці не розкривають імені підривника, але підтверджують, що це місцевий депутат.

Сьогодні чоловік отримав підозру від Служби безпеки України у вчиненні теракту, який призвів до тяжких наслідків. За цією кваліфікацією фігуранту загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.

Тепер, після загибелі одного з постраждалих, справу можуть перекваліфікувати як терористичний акт, який призвів до загибелі людини. У такому разі фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.