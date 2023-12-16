Загинув один із постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті – джерело
15 грудня місцевий депутат підірвав гранати під час засідання Керецьківської сільської ради. Сьогодні один із постраждалих помер у лікарні. Про це LIGA.net повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
Поки що офіційно про це не повідомлялося, утім джерело підтвердило факт загибелі постраждалого у лікарні.
Суспільне з посиланням на джерела у медзакладі пише, що загиблий — чоловік 55 років, який раніше був у реанімації у критичному стані.
Якщо дані ЗМІ про вік загиблого є правдивими, то він не був депутатом цієї сільради, оскільки серед обранців немає чоловіків 1968 року народження.
Попередньо, підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook – судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео.
Правоохоронці не розкривають імені підривника, але підтверджують, що це місцевий депутат.
Сьогодні чоловік отримав підозру від Служби безпеки України у вчиненні теракту, який призвів до тяжких наслідків. За цією кваліфікацією фігуранту загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.
Тепер, після загибелі одного з постраждалих, справу можуть перекваліфікувати як терористичний акт, який призвів до загибелі людини. У такому разі фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
- 15 грудня, депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранати прямо на засіданні сесії.
- Того ж дня СБУ почала розслідування. Попередньо спецслужба класифікує дії чоловіка як терористичний акт.
- Нацполіція додатково розслідує цей злочин за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.