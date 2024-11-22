Депутат, взорвавший гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье, получил пожизненное

Мужчину признали виновным в совершении теракта, в результате которого погибли два человека

Сергей Батрин (Фото: социальные сети осужденного)

В Закарпатской области к пожизненному заключению приговорили депутата Сергея Батрина, взорвавшего три гранаты во время заседания сессии сельского совета. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Депутат Керецковского сельского совета признан виновным в совершении террористического акта, который привел к гибели людей, а также в незаконном обращении с взрывными устройствами. Он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что 15 декабря 2023 года в селе Керецки Хустского района во время заседания сессии сельсовета мужчина бросил на пол гранаты, которые сразу сдетонировали.

От взрыва пострадали более 20 человек. От множественных осколочных ранений погибли два депутата сельсовета. Один из них умер на следующий день после инцидента, другой – через месяц.

Было установлено, что депутат готовился к этому заранее. За несколько месяцев он приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил дома.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства мужчина был под стражей в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9. Для возмещения причиненного в результате теракта имущественного ущерба Керецковскому сельскому совету к депутату заявлен гражданский иск.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП