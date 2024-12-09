В Харькове неизвестные подорвали взрывное устройство у отдела полиции
В понедельник, 9 декабря, в Холодногорском районе Харькова подорвали взрывное устройство возле отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Около 16:30 неизвестные подорвали неустановленное взрывное устройство вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.
В результате взрыва повреждены окна здания, никто не пострадал.
Полиция проводит проверку по факту взрыва, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вечером 8 декабря в Слободском районе Харькова неизвестное взрывное устройство сдетонировало недалеко от центрального входа в административное здание территориального отдела Нацполиции.
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