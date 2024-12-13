"Спали ФСБшника". СБУ запустила чат-бот, щоб здавати російських спецслужбістів – інструкція

"Російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? "Спали" ворога сам – здай його до СБУ!" – закликає спецслужба

Ілюстративне фото: Depositphotos

Служба безпеки України запустила чат-бот для тих, кого намагаються вербувати російські спецслужби.

"Російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? "Спали" ворога сам – здай його до СБУ!", – закликає спецслужба.

Бот "Спали ФСБшника" діє у месенджері Telegram за цим посиланням.

Його створено саме на цій платформі, оскільки її окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх, пояснили правоохоронці.

Вони закликають одразу повідомляти їм, якщо вам або вашим знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування.

Як звернутися до бота?

СБУ надає такий алгоритм дій:

→ відкрити чат-бот;

→ написати, який саме злочин росіяни пропонували вам вчинити;

→ додати інформацію про контакт, який хотів вас завербувати, а також інші деталі, котрі допоможуть викрити злочинців.

Це безпечно?

СБУ заявляє, що гарантує конфіденційність, а кожне повідомлення буде "ретельно опрацьоване" її співробітниками.

"Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде "своїм другом" для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк", – пише відомство.

Воно наголосило: кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з віку 14 років і передбачає до 10 років тюрми.

Зображення: СБУ