В центре Днепра произошел взрыв: есть погибший, среди пострадавших полицейские – фото
В центре Днепра произошел взрыв: предварительно, погиб человек, есть раненые, среди которых двое полицейских. Об этом сообщила Национальная полиция.
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Пострадавших доставили в больницу.
На месте происшествия работают стражи порядка: следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные ведомства.
Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего инцидента предоставят правовую квалификацию, пояснили в Нацполе.
По ее данным, взрыв произошел около 14:45.
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