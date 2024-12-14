У центрі Дніпра стався вибух: є загиблий, серед постраждалих поліціянти – фото

Встановлюються обставини, після чого інциденту нададуть правову кваліфікацію

Фото: Нацполіція

У центрі Дніпра стався вибух: попередньо, загинула людина, є поранені, серед яких двоє поліціянтів. Про це повідомила Національна поліція.

Потерпілих доставили до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці: слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні відомства.

Встановлюються обставини вибуху, після чого інциденту нададуть правову кваліфікацію, пояснили у Нацполі.

За її даними, вибух стався близько 14:45.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція