У центрі Дніпра стався вибух: є загиблий, серед постраждалих поліціянти – фото
У центрі Дніпра стався вибух: попередньо, загинула людина, є поранені, серед яких двоє поліціянтів. Про це повідомила Національна поліція.
Потерпілих доставили до лікарні.
На місці події працюють правоохоронці: слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні відомства.
Встановлюються обставини вибуху, після чого інциденту нададуть правову кваліфікацію, пояснили у Нацполі.
За її даними, вибух стався близько 14:45.
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